Settimane decisive per il futuro di Youssoufa Moukoko. L'attaccante classe 2004 è in scadenza a giugno con il Borussia Dortmund, che ha fissato un nuovo incontro con il suo entourage per convincerlo a firmare il prolungamento contrattuale. La distanza tra le parti è significativa ed il giocatore pare intenzionato a cambiare aria. Alla finestra c'è il Barcellona, pronto ad affondare il colpo in caso di fumata nera, forte del gradimento del giovane centravanti. Lo riporta Sport.