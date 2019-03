Dopo il 3-0 della gara di andata a Wembley, servirà un miracolo negli ottavi di finale difraper ribaltare un risultato che sembra già scritto. Il triplo vantaggio ottenuto dagli Spurs dà infatti un margine a Pochettino che, soltanto in 7 occasioni su 130, ha visto la squadra in vantaggio venire eliminata e mai dopo un 3-0 ottenuto in casa.Se il Tottenham superasse il turno, approderebbe ai quarti di finale per la sua seconda volta nella competizione. Il Borussia Dortmund ha subito più gol nella gara d'andata contro il Tottenham (tre) rispetto a quanti ne aveva incassati nell’intera fase a gironi di questa stagione (due). Il Tottenham ha trovato la via del gol in ciascuna delle ultime 17 partite di Champions League, la sua serie più lunga nella competizione. Gli attaccanti del Borussia Dortmund Mario Götze, Jadon Sancho e Christian Pulisic hanno effettuato, tutti insieme, una sola conclusione nel match d’andata contro il Tottenham. Son Heung-Min del Tottenham ha segnato nove gol in 11 partite in tutte le competizioni contro il Borussia Dortmund.