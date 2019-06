Ilriabbraccia Mats. Il difensore centrale tedesco arriva dal Bayern Monaco: ex giallonero, capitano del Dortmund fino al 2016, dopo 3 stagioni decide di tornare lì dove è diventato grande. Le cifre non sono state rese note, ma è un affare da poco meno di 40 milioni di euro, per il classe '88 che ricalca le orme di, anche lui andato al Bayern dal Borussia Dortmund e poi tornato a casa.- Accordo trovato, il Bayern Monaco, nel proprio comunicato ha specificato che non verranno rese note le modalità di trasferimento e che il difensore deve ancora sostenere le visite mediche a Dortmund.