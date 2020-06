Lo volevano o meglio hanno provato ad acquistarlo siache soprattutto la, che per lui aveva messo in piedi a gennaio uno scambio colcon De Sciglio. Nulla da fare, perché una volta confermato dal club parigino che il suo contratto in scadenza a fine anno non sarebbe stato rinnovatoha fatto la sua scelta e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 con ilche ha oggi ufficializzato l'affare.