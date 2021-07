Il Borussia Dortmund ha ufficializzato la cessione di Jadon Sancho al Manchester United. Dopo numerose sessioni di mercato in cui il fantasista inglese è stato corteggiato dai Red Devils, il suo ritorno in Premier League si è finalmente concretizzato.Il club giallonero ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui conferma cifre e dettagli con l'incasso che sarà di almeno 85 milioni di euro di parte fissa e che sarà ora soggetto alle visite mediche di rito."Jadon Sancho è pronto a lasciare il Borussia Dortmund per il Manchester United. Entrambi i club e il giocatore hanno raggiunto oggi un accordo. Se il trasferimento si completerà il Manchester United pagherà una cifra fissa di 85 milioni di euro. I dettagli contrattuali ora saranno redatti, ma l'accordo sarà reso formale solo in seguito al superamento delle visite mediche che il giocatore dovrà svolgere con il suo nuovo club".