Sebastian Kehl, ds del Borussia Dortmund, ha così commentato la notizia dello svincolo di Nico Schulz, terzino sinistro di 30 anni, ai canali del club:



"Siamo tutti consapevoli che le cose non sono andate come sperato negli ultimi anni. Tuttavia, auguriamo a Nico tutto il meglio per il futuro sportivo e personale"