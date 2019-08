Sebastian Kehl, ex giocatore del Borussia Dortmund, parla alla tv ufficiale del club tedesco in seguito al sorteggio dei gironi di Champions, con i gialloneri che sono con Barcellona, Inter e Slavia Praga: "L'Inter ha fatto un grande mercato e in panchina ha un allenatore con grande esperienza come Conte. Sarà bellissimo sfidarli a San Siro. Non poteva andarci peggio, siamo costretti a vincere assolutamente contro lo Slavia Praga che è la squadra più debole".