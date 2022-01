Erling Haaland non lascerà il Borussia Dortmund a gennaio. Lo conferma il CEO dei gialloneri, Joachim Watzke, a Der Spiegel: "E' fuori questione. Chi rinuncia a uno dei migliori attaccanti d'Europa durante la finestra invernale, a meno che non sia necessario? Il Dortmund è in corsa su tre fronti, vogliamo competere con la miglior squadra possibile".