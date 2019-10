Jurgen Klopp poteva tornare al Borussia Dortmund nell'estate del 2018, lo rivela il CEO dei gialloneri Hans-Joachim Watzke nel suo libro 'Real Love. A life with BVB': "Sapevo che Jurgen avrebbe detto di no, che voleva rispettare il contratto con il Liverpool. Ha sempre rispettato i suoi contratti, è fatto così, ma se vuoi andare per nuove strade e noi volevamo percorrere nuove strade al BVB, allora dovevo almeno chiedere a Jurgen se poteva immainare di tornare. Non mi aspettavo nulla, ma non mi sarei mai perdonato se non glielo avessi chiesto in quel momento".