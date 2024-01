Borussia Dortmund, Watzke: 'Sancho non ha problemi di disciplina, non so chi si è inventato queste storie'

Il Borussia Dortmund ha da poco annunciato l'arrivo di Jadon Sancho, di ritorno in Germania dopo il periodo difficile al Manchester United. Tra gli aspetti più discussi nel suo addio ai Red Devils c'è quel presunto "carattere difficile" che gli si imputa e che lo avrebbe spinto al margine dei piani di Erik ten Hag. Propsio su questo aspetto si è espresso il ds giallonero Watzke, che a Sky Deutschland ha parlato così: "Non ha alcun problema di disciplina. Non so chi si è inventato queste storie, non sono vere".