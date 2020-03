Hans-Joachim Watzke, CEO del Borussia Dortmund, parla a RMC Sport del futuro di Jadon Sancho, cercato dai top club europei: “E' un grandissimo talento, forse il più grande attualmente in Europa tra i giocatori di età inferiore ai 21 anni. Secondo me ha il potenziale per diventare uno dei primi due o tre giocatori al mondo negli anni a venire. Faremo del nostro meglio per tenerlo il più a lungo possibile con noi. Abbiamo un ottimo rapporto con lui ma se un giorno dovesse venire a dirci che vuole lasciare il club, allora ne discuteremo. Ma questa non è la nostra prima opzione. La prima è di tenerlo il più a lungo possibile”.