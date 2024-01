Borussia Dortmund, Watzke: 'Trattiamo Sancho'

Il Borussia Dortmund prova seriamente a riportare a casa Jadon Sancho. L'esterno inglese è fuori dai piani di Erik ten Hag e il Manchester United vuole cederlo a gennaio, i gialloneri sono pronti a riaccoglierlo ma c'è ancora da lavorare. Lo ha confermato il CEO dei tedeschi, Hans-Joachim Watzke: "Siamo in trattativa per ingaggiare Sancho, di sicuro. Vogliamo prenderlo in prestito, non è un segreto, ma non siamo ancora pronti ad annunciare un accordo concluso". Bisogna sciogliere i nodi sulla formula e sui costi del'operazione.



Il Borussia Dortmund non è l'unica squadra che negli scorsi mesi si è fatta avanti per Sancho. Anche la Juventus aveva preso informazioni, ma solo per un eventuale prestito con pagamento dell'ingaggio diviso tra bianconeri e United.