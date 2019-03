Il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Marco Zorc, ha parlato a Sport Bild del futuro di Jadon Sancho, gioiellino inglese nel mirino di Manchester United e PSG: "Jadon giocherà con noi anche la prossima stagione. Non ho ancora stabilito un prezzo per il suo cartellino ma ritengo che il suo acquisto sia difficile anche per i più grandi club del mondo".