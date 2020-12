La notte della verità. Si apre stasera la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Fari puntati dalle 21 sul Borussia Park di Mönchengladbach, dove l'Inter è obbligata a vincere per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di finale. Lukaku e compagni non possono fare altro che vincere: servono 6 punti tra stasera e martedì prossimo (a San Siro contro lo Shakhtar) e la contemporanea vittoria del Real Madrid sui tedeschi. Conte punta ancora su Darmian e si affida alla Lu-La in attacco.



Alla stessa ora, al Gewiss Stadium l'Atalanta ospita il Midtjylland: dopo l'impresa di Anfield servono i tre punti per poi giocarsi tutto all'ultima giornata ad Amsterdam contro l'Ajax. In programma, nella serata di Champions, anche Lokomotiv Mosca-Salisburgo e Shakhtar-Real Madrid (18.55). Alle 21, oltre alle due italiane, in campo Atletico Madrid-Bayern Monaco, Porto-Manchester City, Liverpool-Ajax e Marsiglia-Olympiacos.



LE PROBABILI FORMAZIONI:



Borussia Mönchengladbach-Inter (ore 21.00, Sky Sport)



Borussia Mönchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Jantschke, Wendt; Neuhaus, Kramer; Lazaro, Stindl, Thuram; Plea



Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku



Atalanta-Midtjylland (ore 21.00, Sky Sport e Canale 5)



Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata



Midtjylland (4-2-3-1): Hansen; Cools, Scholz, Hoegh, Paulinho; Madsen, Onyeka; Dreyer, Kraev, Mabil; Kaba