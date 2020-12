A FINE PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE IL COMMENTO DI ALBERTO CERRUTI

Dentro o fuori. L'Inter non ha scelta, deve vincere in Germania contro il ​Borussia Moenchengladbach, nella quinta giornata del gruppo B, per continuare a credere negli ottavi di finale. ​Attualmente gli uomini di Conte sono ultimi con 2 punti: guida la classifica proprio il Gladbach a quota 8, poi il Real Madrid con 7 e lo Shakhtar Donetsk con 4.resterebbe in corsa solo per l'Europa League (tranne in caso di sconfitta in Germania e contemporanea vittoria dello Shakhtar Donetsk sul Real Madrid).Sommer; Lainer, Jantschke, Ginter, Wendt; Lazaro, Kramer, Neuhaus; Stindl; Plea, Thuram.Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.​