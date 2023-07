Giungono notizie poco incoraggianti dalla Germania, dove questa mattina il Borussia Monchengladbach ha diramato un comunicato a proposito delle condizioni di Stefan Lainer, terzino austriaco. Il club ha annunciato che al giocatore è stato diagnosticato un linfoma.



LE CONDIZIONI DI LAINER - Il Borussia rassicura sul futuro di Lainer, spiegando che la malattia è stata scoperta con buono anticipo: "Il nazionale austriaco dovrà ora sottoporsi a diversi mesi di cure. Il cancro è stato rilevato molto presto ed è curabile con i farmaci. C'è un'altissima possibilità che torni in piena salute e a una vita normale, incluso lo sport professionistico, potrebbe essere ancora possibile". Lainer mancherà dal campo per diversi mesi, con la speranza che possa riprendersi e superare la malattia al più presto. "Faremo tutto il possibile per dare a Stevie il miglior trattamento possibile - ha dichiarato Roland Virkus, direttore sportivo del club - Auguriamo a lui e alla sua famiglia tanta forza e ottimismo nella lotta contro questa malattia".