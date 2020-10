Il tecnico delMarco, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro l'Inter:- "Quando abbiamo saputo che avremmo affrontato loro, ho chiesto del materiale alla nostra divisione specializzata. Guardando i video è stato spontaneo chiedere...'perché mi avete mandato materiale dove esprimono solo cose positive?' La risposta è stata: 'no, questa è l'Inter, sempre'. Perciò abbiamo capito che squadra ci troveremo di fronte, con un grande allenatore che sa far fare ai suoi giocatori ciò che vuole. Sarà un piacere affrontarli"- "Partiamo tutte alla pari, conosciamo la qualità dei nostri rivali, sono tutti esperti a livello internazionale. Noi cercheremo di far valere le nostre chance in ogni match"- "Beh da noi è solo in prestito. Ne abbiamo parlato, ci ha confermato i punti di forza di squadra e di società del nostro avversario. Si parla molto di Lukaku e Lautaro, ma penso anche a Brozovic che macina chilometri e corre come pochi, Barella che ha grande qualità, Vidal e Hakimi che ci conoscono avendo giocato in Bundesliga. L'Inter ha davvero una grande rosa""Abbiamo già fatto la rifinitura, i ragazzi sognano la vittoria, domani faremo le ultime discussioni tecniche, sfrutteremo le nostre occasioni per fare una grande partita"- "Penso che il sistema di gioco sia rimasto invariato. Difesa a tre, due ali alte, due interni che alternano le fasi, il play che diventa trequartista. Penso che questi siano meccanismi da grande allenatore qual è Antonio Conte. L'Inter è nell'elite del calcio europeo"