Il centrocampista del Borussia Monchengladbach Denis Zakaria parla alla vigilia della sfida di Europa League con la Roma: "Cosa abbiamo imparato dall'andata? Siamo partiti bene, compatti, all'inizio abbiamo gestito. Vogliamo scendere in campo con quell'atteggiamento anche domani, contro una grande Roma, per giocarcela fino in fondo. Io miglior giocatore della rosa secondo Rudi Voeller? Siamo una squadra forte, non si può dire che sia io il migliore. A chi mi ispiro? Ho pochi idoli, ma mi sono ispirato a Pogba e Vieira. Quanto è importante lo spirito di squadra? Vogliamo giocarcela a viso aperto come nel primo tempo dell'andata, per vincere dovremo giocare così tutti i 90 minuti. Siamo tutti forti in rosa, possiamo arrivare lontano in tutte le competizioni".