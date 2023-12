Il padre del giovane talento dello Slask Wroclaw Karol Borys, Marcin, ha parlato ai microfoni di Sport.pl della situazione del figlio, confermando che nei prossimi giorni andrà al Viola Park:



"La Fiorentina è interessata e noi andremo a Firenze per incontrarli. Vogliamo sfruttare l'invito per vedere la società e conoscere l'eventuale progetto sportivo e sapere come i viola vorrebbero investire su mio figlio".