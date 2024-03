Bosnia Erzegovina-Ucraina, formazioni ufficiali: Krunic e Dzeko contro l'obiettivo di Juve e Napoli Sudakov

Alle 20.45 si sfidano Bosnia Erzegovina e Ucraina nel match valido per la semifinale dei playoff in vista di Euro 2024. La vincente sfiderà la vincente di Israele-Islanda per un posto agli Europei.



Le formazioni ufficiali:



BOSNIA ERZEGOVINA (3-5-2): Sehic; Ahmedhodzic, Hadzikadunic, Kolasinac; Dedic, Cimirot, Hajradinovic, Krunic, Gazibegovic; Dzeko, Demirovic. Ct: Milosevic.



UCRAINA (4-4-1-1): Lunin; Konoplya, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko; Zubkov, Brazhko, Zinchenko, Mudryk; Sudakov; Dovbyk. Ct: Rebrov.