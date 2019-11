L'ex ct della Bosnia, Mehmed 'Mécha' Bazdarevic (59 anni) allena il Paris Fc in Ligue 2 e ha rilasciato un'intervista a La Repubblica. "Bosnia-Italia per me è un doppio rimpianto: non essere protagonista stavolta e non esserlo stato in Serie A 32 anni fa. Nel 1987 a 27 anni ero un centrocampista in voga. Facchetti, Riva e Baresi i miei idoli. Le squadre italiane mi puntavano dalla semifinale di Coppa Uefa del 1985, il mio Zeljeznicar contro il Videoton. Ero in parola con l’Inter, ma poi prese Scifo: l'Italia restò un sogno sfumato. Non giocai neanche il Mondiale del 1990 per squalifica per l’aggressione a un arbitro, che non ci fu. Distrussero una grande squadra, quella Jugoslavia poteva vincere il Mondiale. Ho vinto molto, dato tutto, perso tutto".



"Oggi la Bosnia ha la prima generazione di calciatori non figli della guerra. Nel 1996 Bosnia-Italia 2-1, prima della partita mi premiarono perché avevo appena lasciato la nazionale. La nostra prima in casa era stata a Bologna con la Croazia di Boban, Suker, Jarni: amici improvvisamente avversari. Pensate a una grande Italia che di colpo si divide in 6. Immaginatevi Baresi contro Mancini, la separazione traumatica da grandi amici come Boban e Savicevic. E l’infanzia in fumo, spezzata come Sarajevo, la città della convivenza. Ci si poteva separare lo stesso, ma senza vittime, senza distruzioni. Però è la vita".