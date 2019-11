Edin Dzeko, attaccante di Roma e Bosnia, striglia la sua nazionale, a sport.ba, dopo il ko contro l'Italia: "Cosa dire? Hanno segnato ogni volta che hanno tirato in porta. Così non va bene, le cose devono cambiare se vogliamo andare agli Europei. Abbiamo buoni giocatori, ma devono chiedersi perché non giocano nei loro club, vedremo cosa accadrà. Nessuno ci lascerà vincere facilmente e se non creiamo più di stasera (ieri, ndr), non abbiamo nessuna speranza. Il primo tempo non è stato male, ma non è abbastanza".