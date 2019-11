Stasera l'Italia gioca in Bosnia con in tasca la qualificazione a Euro2020. A Zenica, la squadra di Roberto Mancini, in testa al girone a 24 punti, affronta la Bosnia, quarta nel girone a 10 punti (a 5 lunghezze dal secondo posto occupato dalla Finlandia). Un successo tra Bosnia e Armenia, oppure due pari, e per l’Italia sarà prima fascia. Vale a dire testa di serie ai prossimi Europei (il 30 novembre si sorteggia la fase finale). Mancini sceglie Belotti e non Immobile per questo match, con l’attaccante della Lazio che partirà titolare nel prossimo. A centrocampo, senza l’infortunato Verratti, spazio a Barella, Jorginho e Zaniolo. Al centro della difesa ci sono Bonucci e Acerbi, preferito a Romagnoli dal ct azzurro.







PROBABILI FORMAZIONI



Bosnia-Italia (ore 20.45 in diretta tv su Rai 1)



BOSNIA (4-3-3): Sehic; Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Cimirot, Pjanic, Besic; Visca, Dzeko, Krunic. CT Prosinecki.



ITALIA (4-3-3): Sirigu; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Zaniolo, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Insigne. CT Mancini.



Arbitro: Scharer (Svizzera).