La qualificazione è già in tasca: domani in Bosnia e lunedì in casa con l'Armenia la Nazionale di Roberto Mancini tenta di chiudere con l'en plein di dieci vittorie nel girone, cosa mai riuscita nei gironi eliminatori degli Europei. Secondo Agipronews, il pronostico tende all'azzurro e colloca il «2» a 2,25. Non lontana, a 2,90, la Bosnia-Erzegovina, che tenta una disperata caccia al secondo posto. Per restare in corsa, deve vincere e sperare che la Finlandia non faccia altrettanto in casa con il Liechtenstein. In caso contrario, in quanto vincitori di un girone di Nations League, Dzeko, Pjanic e compagni potranno sempre sperare negli spareggi per agguantare uno degli ultimi quattro posti disponibili. Va da sé che nel match con l'Italia il pareggio non serva a nessuno, per questo figura ad alta quota, 3,55. Edin Dzeko è il bomber più atteso: il suo gol vale 2,34. Lo segue Immobile, in questo derby Roma-Lazio, a 2,64. Stessa quota per i due cervelli Pjanic e Jorginho, il primo letale su punizione, il secondo quasi infallibile su rigore. L'Italia nel girone ha incassato soltanto tre reti in otto partite, ma stavolta, a missione ormai compiuta, potrebbe concedere qualcosa di più in fase difensiva: per questo il Goal vola basso a 1,65.