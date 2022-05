Ci sono due notizie per il Milan in difesa, una buona e una cattiva. Partiamo da quest'ultima: il Newcastle sta soffiando ai rossoneri Sven Botman, il centrale olandese (classe 2000) che lascerà i francesi del Lille nel prossimo mercato estivo. Paolo Maldini aveva gettato le basi per chiudere l'affare sulla base di 30 milioni di euro più altri 3 milioni di bonus, con un contratto per le prossime cinque stagioni fino a giugno 2027 da 3 milioni di euro netti all'anno più bonus. Poi l'impasse per il passaggio di proprietà da Elliott e RedBird ha bloccato tutto, consentendo al club inglese di inserirsi nella trattativa.



La buona notizia per Pioli è rappresentata dalla coppia centrale formata da Pierre Kalulu e Fikayo Tomori. Da quando a Napoli il francese classe 2000 scuola Lione ha giocato insieme all'inglese classe 1997 ex Chelsea, il Milan ha inanellato 9 successi e 2 pareggi in 11 partite di campionato. Subendo soltanto due gol nelle trasferte vinte in rimonta a Roma con la Lazio da Immobile e a Verona contro l'Hellas da Faraoni. I numeri non mentono e sono dalla loro parte: il Milan ha già in casa un tesoro.