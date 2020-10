Giorgio Chiellini è in dubbio per la partita di domani della Nazionale contro la Polonia, per la terza giornata di Nations League. Il capitano azzurro ha subito una botta al ginocchio nell'ultima seduta di allenamento svolta a Coverciano e la scelta se impiegarlo o meno sarà presa nelle prossime ore dallo staff medico e dal ct Roberto Mancini, come lo stesso ha avuto modo di chiarire nella conferenza stampa della vigilia.



Un problema che non dovrebbe creare tuttavia motivi di grande preoccupazione tanto per l'Italia quanto per la Juventus, che nella passata stagione non ha praticamente potuto contare sul suo difensore a causa di un grave infortunio proprio al ginocchio. Se non dovesse scendere in campo domani in Polonia, Chiellini sarà comunque preservato per essere a disposizione per il match di mercoledì prossimo contro l'Olanda.