Você não é homem de assumir teu erro, perder faz parte do esporte. Agora insultar e trazer o racismo pra nossas vidas não, eu não estou de acordo. EU NÃO TE RESPEITO! VOCÊ NÃO TEM CARÁTER! Assume o que tu fala mermão ... seja HOMEM RAPÁ ! RACISTA — Neymar Jr (@neymarjr) September 14, 2020

Ha fatto più notizia della prima vittoria del Marsiglia nella casa del Paris Saint Germain dal 2010 a questa parte; il gol decisivo di Thauvin e la grande prestazione degli uomini di Villas-Boas sono già finiti nel dimenticatoio per colpa dellaUn episodio quest'ultimo che non ha portato a provvedimenti da parte dell'arbitro Brisard - fortemente criticato nel post-gara dal ds parigino Leonardo - e per il quale il brasiliano ha chiesto l'utilizzo della prova tv., incassando poco dopo la replica del calciatore del Marsiglia: "Non c'è spazio per il razzismo.e accettare il verdetto del campo". Tutto finito? Macché. A notte inoltrata, Neymar è tornato di nuovo alla carica: "Non sei un uomo capace di riconoscere i tuoi errori. Perdere fa parte dello sport, insultare in modo razzista no.- Una pessima immagine per le due squadre e una ancora peggiore pubblicità al campionato francese in occasione di una delle sfide più sentite. Tanto che l'edizione odierna deper commentare l'increscioso finale di PSG-Marsiglia:dentro e fuori dal campo.