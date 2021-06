La Uefa non è ha gradito la scelta di Ronaldo, Locatelli e Pogba di spostare le bottigliette (di Coca-Cosa e Heiniken, sponsor di Euro2020) dall’inquadratura della telecamera, durante le recenti conferenze stampa di Portogallo, Italia e Francia. Martin Kallen, direttore della manifestazione ha dichiarato “di aver chiesto a ogni nazionale di rispettare gli accordi commerciali. Gli sponsor sono importanti per il torneo e per il calcio europeo in generale”. La Uefa non è entrata nel dettaglio riguardo agli sponsor di questa edizione, ma per quanto riguardo Euro 2016 in Francia ha incassato dai dieci partners del torneo 483 milioni di euro.