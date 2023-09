Yassine Bounou è stato uno dei portieri più in luce durante i Mondiali dello scorso anno in Qatar. L'ottima resa del Marocco gli ha permesso di attirare su di sé gli occhi di molte pretendenti, tra cui anche Real Madrid - in cerca di un sostituto per l'infortunato Courtois - ed il Bayern Monaco dopo la partenza di Sommer. Il portiere ex Siviglia si è poi accasato all'Al-Hilal in Arabia Saudita, con il Real che ha virato su Kepa Arrizabalaga del Chelsea, mentre il Bayern ha preso l'israeliano Daniel Peretz. In un'intervista a Canal Sur Radio il giocatore ha chiarito le dinamiche di mercato che lo hanno portato a lasciare l'Europa.



REAL MADRID - "Mi hanno detto che all’inizio ero la prima opzione del Real. Poi, analizzando la situazione, hanno preso altre strade. Sanno che avrei giocato la Coppa d’Africa e che avrei saltato tante partite, così non è stato possibile. Inoltre, avevano altre opzioni a livello di trasferimento".



BAYERN MONACO - "Il Bayern mi ha chiesto di aspettare, voleva mandare un'offerta ma nel frattempo sono usciti altri nomi, giocatori in prestito... Così ho capito che non voleva spendere ed era difficile che lo facesse per un 32enne come me".



SU EN-NESYRI - "En-Nesyri aveva delle proposte, ma il Siviglia non poteva lasciarlo andare per qualsiasi offerta. Non avrebbe lasciato il Siviglia per andare in prestito al Milan".