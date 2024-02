Bourigeaud, una tripletta al Milan per fare la storia: il Lens nel cuore, il basket e Maradona

Quella tra Lens e Rennes è una delle rivalità più sentite ed affascinanti del calcio francese: le derby du Nord viene definito e per la popolarità che si è guadagnato negli anni si è meritato pure più di qualche riferimento cinematografico, come nella pellicola Bienvenue chez les Ch'tis (Giù al Nord nella traduzione italiana), che ha fatto da apripista al celebre “Benvenuti al Sud” interpretato tra gli altri da Alessandro Siani e Claudio Bisio. Un confronto a distanza sentitissimo in tutta la Bretagna è che tornato di stretta attualità da quando Les Sang et Or sono tornati una realtà di punta in Ligue 1, dal ritorno nella prima divisione nel 2020 alla riconquista della Champions League nello scorso anno, a 20 anni di distanza dall’ultima volta. C’era il Milan all’epoca e c’è il Milan anche in questa storia, che ha in Benjamin Bourigeaud il suo grande protagonista. Nativo di Calais, l’esterno di centrocampo classe ‘94 inizia e sviluppa tutta la prima parte della sua carriera con la maglia del Lens per poi diventare, dal 2017, un autentico beniamino della tifoseria rivale del Rennes.



IL LENS NEL CUORE - Una storia davvero incredibile la sua, come la tripletta rifilata al Milan nel match di ritorno del playoff di Europa League - la prima nella sua carriera - e il primo calciatore dall’exploit del turco Yazici a rifilare tre reti nella stessa gara in una coppa internazionale alla formazione rossonera (era il 5 novembre 2020). Dall’età di 10 anni fa parte delle squadre giovanili del Lens e ogni anno è un esame per conquistarsi la conferma per la stagione ventura e nel 2013 arriva il grande momento di fare il suo esordio tra i “grandi” e di essere travolto dall’affetto contagioso e debordante del pubblico locale allo Stade Bollaert. Che lo accoglie come uno di loro, perché Bourigeaud è uno di loro, tifoso, tifosissimo, tanto che anche dopo l’addio non ha mai nascosto di continuare a seguire con grande trasporto le vicende del suo ex club. Nemmeno il momento della separazione è banale: anzi, è tra i più dolorosi possibili, vinto che in occasione della sua 100esima presenza deve ingoiare l’amaro boccone di una sconfitta all’ultimo minuto per mano dell’Amiens che costa la promozione in Ligue 1 e vede Benjamin in lacrime al triplice fischio dell’arbitro.



IL BASKET E MARADONA - Nell’estate del 2017 inizia un’esperienza altrettanto importante ed intensa coi colori del Rennes addosso, che gli permettono di continuare ad assaporare il clima incandescente che solo il Nord della Francia e la sua gente sanno regalare. E poi nella sua vita entra una donna, che lo cambierà per sempre: l’ex giocatrice di pallacanestro Marine Capon, che gli ha donato pure due bellissimi figli, Timao e l’ultimo arrivato Diego, il cui nome è un chiaro omaggio alla memoria di Diego Armando Maradona. Con le sue quasi 300 apparizioni, è uno dei giocatori più presenti di sempre nella storia del Rennes e nel corso di questa stagione, prima di trovarsi di fronte al Milan in una partita che a Roazhon Park sarà ricordata a lungo, aveva già realizzato 7 centri.