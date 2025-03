Bournemouth, Iraola: "Huijsen ha ancora grandi margini. Real Madrid? Chiedete a lui"

AFP via Getty Images

Dean Huijsen è uno dei rimpianti della Juventus. Venduto in estate per 15,2 milioni, al Bournemouth si è affermato come uno dei centrali migliori in questa stagione di Premier League. Tanto che il suo nome è stato accostato a squadre importanti, come il Real Madrid.

FUTURO - In merito a un possibile interesse dei blancos ha risposto il tecnico del Bournemouth Andoni Iraola, che nella conferenza di presentazione della smifinale di FA Cup contro il Manchester City, non si è sbilanciato: "Se rimarrà con noi? Dovete chiederlo a lui".

PROGRESSI - "Nella sua prima partita contro il Nottingham Forest, contro Chris Wood, ha fatto un lavoro incredibile e abbiamo cominciato a renderci conto. Ha 19 anni, ma probabilmente è più pronto di quanto ci aspettassimo in questo momento. Sta vivendo una stagione straordinaria. Per un allenatore sentire di aver aiutato un calciatore a fare un grande salto è una delle sensazioni migliori. Sarebbe comunque arrivato, in qualsiasi squadra o competizione. Sarebbe riuscito comunque ad arrivare ai livelli più alti. Ha molto margine di miglioramento ed è positivo".