Bournemouth, UFFICIALE: addio al dt Hughes, c'è la Roma nel futuro?

Notizia importante in arrivo dall'Inghilterra, che potrebbe coinvolgere anche la Roma. Il Bournemouth, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato la separazione a fine stagione con il direttore tecnico Richard Hughes: “Lavorare per l'AFC Bournemouth è sempre stato motivo di grande gioia e orgoglio per me, inizialmente rappresentando il club come giocatore e successivamente ricoprendo un ruolo di leadership calcistica. Considero ogni momento che ho trascorso qui come una benedizione.



Come direttore tecnico, ho avuto la fortuna di lavorare al fianco di alcune delle persone più talentuose e appassionate che il calcio possa offrire. Sono trascorsi dieci anni impegnativi, divertenti e gratificanti. Il viaggio che abbiamo intrapreso come club è stato a dir poco straordinario. Il futuro sarà luminoso, ne sono sicuro vedendo quello che abbiamo costruito dentro e fuori dal campo". Il nome di Hughes circola da giorni come possibile sostituto di Tiago Pinto. L'ex centrocampista scozzese, classe 1979, ha già lavorato in Italia, nelle giovanili dell'Atalanta