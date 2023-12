Edoardo Bove è diventato un vero e proprio punto di riferimento nella Roma. Ai microfoni di Dazn ha rilasciato una lunga intervista toccando molti temi.[



Mourinho: "Nel momento in cui un allenatore ti dà tanta fiducia, ripagarla è ancora più bello. Il mister è un maestro in quello che ci trasmette in campo, la mentalità e la cattiveria che dobbiamo avere in campo e in allenamento allo stesso modo. Il fatto che mi ha dato questa fiducia e responsabilità mi ha aiutato a crescere".







Idolo: "Invece sul giocatore che preferisce Bove ha rivelato di apprezzare moltissimo Nainggolan: "Calcisticamente il giocatore della Roma che ricordo benissimo è Nainggolan, mi piace tantissimo come giocatore, uno dei miei preferiti. Per non essere banale, perché altrimenti è impossibile non rispondere Totti e De Rossi”.





Tifo Roma - "Sono a Trigoria da quando avevo 10 anni, sono nel 12esimo anno e sono stato più tempo qui che a casa. Mano mano che cresci capisci anche l’importanza del percorso e di dove sei, è quella la cosa bella. Magari si pensa che dopo 12 anni sia un’abitudine, invece ogni anno è sempre meglio. Spero di continuare così”, ha concluso il centrocampista giallorosso. Mia mamma e mio papà mi hanno trasmesso questo sentimento, siamo tutti romanisti in famiglia.