Un gol all'inizio, pronti via. Per far capire a tutti che la Roma contro lo Slavia Praga non aveva affatto voglia di scherzare, ma fretta di vincere per mandare un segnale importante in ottica qualificazione in Europa League. Ma anche per confermare che Edoardo Bove, nella squadra di Mourinho, ci può stare alla grande. Un segnale in più di quanto fatto vedere lo scorso anno, quelle qualità che hanno convinto il portoghese a puntare su di lui e il club giallorosso a tenerlo in rosa in estate, nonostante gli interessi arrivati per il classe 2002, Sassuolo su tutti. Che adesso Tiago Pinto vuole blindare.



SCELTA RINNOVO - Negli ultimi mesi, infatti, sono cominciati i contatti tra il direttore generale romanista e l'agente di Bove, per parlare del rinnovo del contratto del centrocampista. Che a Roma è nato e nella Roma sta crescendo, ha raggiunto la prima squadra e adesso non vuole assolutamente fermarsi. Qualità e quantità, abnegazione e lo spirito che il club vuole trasmettere ai suoi giovani. Un nuovo appuntamento tra le parti c'è stato la scorsa settimana, passi avanti per un accordo sempre più vicino. Dal 2025 al 2028, Bove e la Roma sono pronti a legarsi per il futuro.