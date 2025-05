Bove torna a Roma: deve decidere se giocare all'estero o accettare la proposta della Fiorentina

Cristian Giudici

12 minuti fa



La stagione 2024/2025 della Fiorentina si chiude domenica a Udine. Dopo il rompete le righe Edoardo Bove tornerà alla Roma per fine prestito. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, dopo la possibile rescissione del contratto col club giallorosso, il centrocampista italiano classe 2002 dovrà decidere se andare all'estero per continuare a giocare (farlo in Italia per ora è impossibile) o accettare la proposta del club viola.



Infatti l'allenatore Raffaele Palladino gli ha offerto un posto nello staff tecnico, un ruolo di collaboratore che in pratica ha già ricoperto negli allenamenti e nelle riunioni tecniche. Il tutto dopo l'impianto del defibrillatore sottocutaneo in seguito al malore in campo durante la partita in casa con l'Inter dello scorso 1 dicembre 2024. Il presidente Rocco Commisso è stato il primo a volere che Edoardo rimanesse a Firenze almeno fino al termine di questa stagione.