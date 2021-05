Il Torino ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Lucas Boyé all'Elche, un'operazione di mercato portata a termine dal club spagnolo (l'attaccante, che da tempo non rientra più nei piani del club granata, è da inizio stagione in prestito agli iberici) ancora prima della fine della stagione.



La cessione di Boyé all'Elche ha portato nelle casse del Torino 3 milioni di euro: una cifra che potrà essere riutilizzata in estate nel mercato in entrata per rinforzare la squadra.