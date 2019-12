"Razzista non è altro che una persona ignorante"



A #noneladurso parliamo di razzismo e @Raffaellafico risponde ad un episodio che le riguarda da vicino pic.twitter.com/tM0P2ajoGi — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) December 2, 2019

... su Instagram. L'attaccante del Brescia e la showgirl hanno postano sui propri profili social una. Raffaella Fico era ospite ieri sera in tv su Canale 5 a Live - Non è la D'Urso. Trattato il tema delall'asilo.CLICCA SULLAPER AMMIRAREUn altro ospite,domanda: "Non si può insultare una persona di colore che è razzismo. Io sono sposato con una donna straniera e mio figlio è handicappato. La mamma di Zaniolo è torturata ogni settimana dai tifosi delle squadre avversarie, ma non è razzismo.