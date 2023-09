Poco più di 24 ore a Braga-Napoli, gara valida per la prima giornata del girone C di Champions League. Per i portoghesi, in conferenza stampa, ha parlato Bruma:



CHAMPIONS - "Sarà importante per tutti domani giocare la Champions, per fortuna ci gioco di nuovo e ne sono felice. C'è serenità in squadra per la prima di Champions".



LA PARTITA - "Domani sarà fondamentale per la squadra e per i tifosi. Siamo calmi, pur consapevoli di affrontare una partita non semplice. Daremo il meglio".



IL NAPOLI - "Sicuramente giocheremo contro un Napoli forte che ha giocatori forti. Però siamo tranquilli e vogliamo disputare una buona partita. Speriamo di portare a casa i tre punti e rendere felici i tifosi".



KVARA - "È un buon giocatore, ho visto le ultime partite del Napoli e se il mister mi farà giocare sarò molto attento e farò di tutto per vincere".



STRATEGIA DI GIOCO - "Il Napoli è una squadra forte, proveremo ad approfittare dei suoi punti deboli. Abbiamo un ultimo allenamento per lavorarci su e faremo il possibile per vincere".