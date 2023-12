, centrocampista del, ha parlato in conferenza stampa dallo Stadio Maradona, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli:- "Noi siamo orgogliosi del percorso fatto fin qui. Domani servirà una vittoria con due gol di scarto ma siamo ottimisti e mostreremo il nostro coraggio in campo".- "Non sono sicuro che siano in tanti sorpresi perché chi conosce sa chi siamo. Noi sappiamo di avere determinate capacità. Siamo una squadra in crescita, abbiamo fatto un bel percorso. Abbiamo sempre lo stesso atteggiamento, a prescindere dall'avversario e siamo fiduciosi per il passaggio del turno. Dovessimo farcela non sarebbe una sorpresa".- "Sarebbero sicuramente ottime entrate ma noi pensiamo solo alla partita. Il mister non ha mai parlato di soldi ma di strategia per affrontare il Napoli. Non ce ne occupiamo noi di quest'aspetto ma pensiamo solo al campo. I soldi saranno, eventualmente, un regalo per il presidente".- "Naturalmente abbiamo tanto su cui riflettere, potrebbe essere la prima volta nella storia che passiamo la fase a gironi di Champions. Abbiamo un atteggiamento maturo, siamo tranquilli, qualcuno può essere più nervoso ma i più esperti aiutano i più giovani a gestire l'ansia. Se siamo qui è perché abbiamo fatto bene finora".- "Djalo è infortunato e non potrà giocare. Da quello che ho visto ha meritato di giocare tanto. Ha dato molto la squadra e sarà una perdita".- "Sono sempre partite molto sentite qui al Maradona, ci ho già giocato in passato. Domani avremo bisogno di gol e giocheremo per vincere".