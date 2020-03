Sport riporta le parole di Francisco Trincao, attaccante del Braga che dal primo luglio si unirà ufficialmente al Barcellona, che lo ha acquistato a gennaio: “A Messi ho intenzione di chiedergli se conosce il Braga. Abbiamo lavorato per portare questo club ai vertici sia del calcio portoghese che europeo, il suo nome diventa sempre più famoso. Champions e Pallone d’oro? Per ora non sono miei obiettivi, ma è chiaro che mi piacerebbe vincerli. Lavoro ogni giorno cercando di dare il meglio per la squadra in cui mi trovo, è l’unico modo per ottenere quello che voglio”.