La Uefa ha comunicato la designazione arbitrale per la prima gara del gruppo C di Champions League e che vedrà l'esordio stagionale del Napoli impegnato in trasferta in Portogallo contro il Braga.



Mercoledì sera all'Estadio Municipal de Braga il fischio d'inizio alle ore 21 di Braga-Napoli verrà dato dall'olandese Serdar Gozubuyuk cooadiuvato dagli assistenti Erwin Zeinstra e Johan Balder e da Marc Nagtegall come IV uomo. Al Var ci sarà Dennis Higler assistito dall'Avar Rob Dieperink tutti di nazionalità olandese.