Le formazioni ufficiali di Braga-Napoli, match d’esordio per i partenopei in quest’edizione della Champions League.



BRAGA (4-3-3): Matheus; Borja, Niakaté, Fonte, Gòmez; Al Musrati, Horta, Carvalho; Bruma, Abel Ruiz, Djalò. ALL. Jorge



NAPOLI (4-3-3): Meret: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. ALL. Garcia