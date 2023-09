: primi 10 minuti strepitosi, due volte su Osimhen e una su Di Lorenzo. Si ripete anche su Politano con una buona parata.: sempre attento su Kvaratskhelia, riesce a non concedergli troppo e si fa vedere anche in fase di spinta.: altro che esperienza, rischia di combinare un pasticcio enorme regalando palla a Osimhen dopo 5 minuti ma il centravanti nigeriano a tu per tu con il portiere fallisce l'occasione. Non riesce a tenerlo neanche sui duelli aerei e fisici.: un errore clamoroso a pochi minuti dalla fine, fa l'autogol che regala la vittoria al Napoli.: avversario tosto Politano dalle sue parti, non ha vita facile e più volte è costretto a ricorrere al fallo (40' s.t.).: prova a dare una mano nei raddoppi ma è poca roba lì in mezzo (22' s.t.: bello l'assist per l'1-1 di Bruma).: alza tanto la sua posizione andando a dare fastidio al Napoli tra le linee. Si inserisce, va a calciare ed è spesso nel vivo dell'azione.: fa soprattutto da filtro davanti la difesa e quando ha spazio per giocare fa bene in impostazione.: in campo aperto diventa spesso un pericolo per il Napoli, è tra i più attivi dei suoi (32' s.t.: buono l'impatto, porta un po' di freschezza lì davanti).: lavora di fisico e cerca di imporsi sui palloni alti. Qualche occasione ce l'ha ma spreca (40' s.t.: combina molto più di Abel Ruiz e sfiora il gol per due volte, la seconda la gioia è negata dal palo).: contro Di Lorenzo non riesce a sfondare mai però è suo il gol del momentaneo 1-1 quando è bravo a staccare in anticipo di testa su Juan Jesus.: una buona prova tutto sommato, il Braga è stato anche ad un passo dallo strappare un punto al Napoli.NAPOLI: buona la prima parata al 3' quando la toglie dall'angolino. È attento nelle uscite, il gol lo vede sbucare all'ultimo.: nei momenti più delicati ci pensa sempre lui. Continua a fare il goleador segnando allo scadere del primo tempo con un mancino di prima sotto l'incrocio dall'interno dell'area. Poi lì dietro è quasi insuperabile: neanche il tempo di compiere il primo intervento e deve dare già forfait causa problema muscolare (13' p.t.a tratti è attento e roccioso, ma poi va in tilt in più situazioni. Sbaglia sul pareggio del Braga perdendo palla sulla propria trequarti).: uscita frettolosa dopo appena tre minuti, perde pericolosamente la marcature più di una volta fino al gol dell'1-1 quando è proprio lui a farsi scappare Bruma davanti.: fa il suo nella doppia fase, si vede maggiormente quando c'è da spingere.: primo tempo da dimenticare. Distratto, leggero, non è proprio il giocatore degli ultimi due anni. Nella ripresa alza i ritmi per un po' ma non lo fa fino in fondo.: nella gestione è sempre bravo, poi diventa utile anche in interdizione.: al 73' ha un'ottima occasione per raddoppiare ma spreca. Poi l'autorete del Braga che regala la vittoria al Napoli nasce da una sua palla insidiosa al centro (45' s.t.).: molto vivo sull'out di destra, con i suoi sprint diventa sempre imprevedibile. Va anche vicino al gol nel primo tempo (21' s.t.: tiene pochi palloni, non l'ingresso che si aspettava Garcia).: si divora un'occasione enorme regalata da José Fonte, poi diventa un pericolo costante per il Braga. Sono le parate di Matheus e la traversa su un gran destro a negargli il gol (45' s.t.).: cerca qualche spunto e lo trova anche ma si vede che gli manca il gol ed è condizionato in alcuni momenti (21' s.t.: inizialmente mette un po' di qualità, ma come Raspadori non porta niente in più dalla panchina).: la cosa più importante questa sera era la vittoria e il suo Napoli l'ha trovata. Serviva una reazione dopo Genova e nel primo tempo i suoi hanno creato tanto. A differenza del secondo tempo, lì la colpa di un vistoso calo senza chiudere la partita con il Braga che ha pareggiato e solo un'autorete ha salvato il tutto.