La Roma pareggia ma convince ancora. Ad Abufeira la squadra di Mou ha si è fatta riprendere sull’1-1 contro il Braga nella prima amichevole (per modo di dire) della dieci giorni portoghese, la terza di questo inizio preparazione. Il tecnico - che si è seduto in tribuna - ha escluso dal 1’ Dybala e Pellegrini (squalificati pure loro per la prima di campionato) e messo in mostra un Aouar già in buona forma. Al 17’ la Roma è andata vicina al vantaggio con la traversa di Mancini, poi tante botte (del Braga) prima del gol di El Shaarawy su assist di Zalewski. Nella ripresa dentro la Joya con Belotti sempre unica punta (in tutti i sensi) e unico a restare in campo 90'. E l’argentino ha regalato magie e rimediato calcioni prima del pari di Bruma a 4’ dalla fine lasciato solo in area da Celik. La Roma si è rimessa sotto e ha sfiorato due volte il 2-1: prima con Matic che ha calciato alto, poi con Belotti che ha sparato sul portiere.m