Alla vigilia dei sedicesimi di finale di Europa League ecco le parole di Paulo Fonseca direttamente da Braga





Cosa significa tornare qui?

È sempre speciale tornare qui a casa, dove sono stato molto felice e ho molti amici, Ma ora sono avversari e quando inizia la partita voglio vincere. Ma è veramente speciale tornare a casa.



Cosa teme del Braga?

Il Braga è squadra fortissima, stanno facendo un bellissimo campionato, hanno battuto grandi squadre, hanno fatto una buona fase a gironi in Europa League, hanno un buon allenatore con una identità molto forte. So che sarà una partita molto difficile.



Qual è il vostro obiettivo?

Come ho detto sempre, dobbiamo pensare partita dopo partita. Ora abbiamo il Braga, dobbiamo pensare solo a queste due e dopo vedremo.



Tornerà Dzeko titolare? Tutto è risolto? Chi sarà il capitano?

Dzeko tornerà a giocare, il capitano sarà Cristante.