Il fantasista del Milan Brahim Diaz, dopo aver debuttato nel preliminare di Europa League con lo Shamrock Rovers, punta al debutto in Serie A, lunedì sera contro il Bologna. Lo spagnolo spiega a Sportmediaset.it: "E' chiaro, mi piace la pressione, il Milan è un grandissimo club, ha questa pressione, bisogna vincere, bisogna conquistare titoli. La verità è che voglio dimostrare tutto qui, essere determinante e aiutare la squadra con le mie giocate".



LA 10 - "Se volevo la numero 10? Il numero non gioca, lo dico sempre, ma a dire il vero il numero 10 mi piace molto, l'ho avuto da bambino ma anche il 21 mi piace: l'ho avuto al Real Madrid e quest'anno l'ho voluto portare sulle spalle anche qui. Con molto lavoro e molto sacrificio in questo club che è il Milan".



​ZLATAN IBRAHIMOVIC - "E' incredibile come giocatore e posso dirlo anche come persona".



OBIETTIVI - "Vediamo partita dopo partita e cerchiamo di conquistare tutti insieme, per vincere quello che si potrà vincere. Con questo mix di esperti e giovani si possono fare grandi cose".