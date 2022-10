Intervistato da Cadena Ser, il fantasista del Milan, ma il cui futuro è ancora legato al Real Madrid, Brahim Diaz, ha parlato anche della sua situazione contrattuale.



"Il futuro si vedrà, non possiamo sapere cosa accadrà domani. Sto molto bene qui, voglio fare del mio meglio, la gente è molto affezionata a me, gli piace il mio modo di giocare e voglio dare il 100% per il Milan. Domani c'è una partita importante e sono concentrato su quella. L'unica cosa che posso fare è parlare in campo".