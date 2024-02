Brahim Diaz, gioie e dolori: gol e infortunio in Lipsia-Real Madrid

. Serata agrodolce per l'ex fantasista del Milan, protagonista assoluto di, andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.- E' stato l'attaccante spagnolo infatti a decidere la gara, regalando il successo ai blancos di Carlo Ancelotti. E lo ha fatto con una vera e propria magia solitaria.- Un gol meraviglioso, ma nel giro di mezz'ora la gioia ha lasciato spazio ai dolori. All'82' Brahim infatti si è infortunato dopo una grande azione personale: altra serie di dribbling a centrocampo, poi unche lo ha costretto a ad andare a terra e chiedere il cambio, al suo posto Lucas Vazquez.- Oltre all'infortunio di un giocatore prezioso, capace di far passare in secondo piano l'assenza di Jude Bellingham,. Una mossa, quella dei tedeschi, che non è piaciuta ai giocatori del Real, furibondi con gli avversari e con l'arbitro: il più acceso, che si è scagliato rabbiosamente verso- Si attendono comunicazioni sull'entità del problema, ma una prima rassicurazione l'ha data lo stesso Brahim a fine gara: "Sto bene, penso che non sia niente di serio al polpaccio. Quindi bene, sempre positivo", ha detto a Sky Sport.- Brahim Diaz ha confermato ancora una volta di essere tornato a Madrid per essere protagonista: in questa stagione, l'ex Milan ha collezionato(4 in Liga, 2 in Champions League, 1 in Coppa del Re, 1 in Supercoppa spagnola) e servendo 3 assist ai compagni.