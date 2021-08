Brahim Diaz ha brillato alla prima uscita ufficiale con la numero 10 del Milan sulle spalle, con il gol decisivo contro la Sampdoria che ha regalato i 3 punti alla squadra di Pioli. Il fantasista spagnolo ha parlato ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro: “Abbiamo fatto una bella prestazione. Dobbiamo migliorare, ma è l’inizio del campionato. L’importante era vincere”. E sul peso della numero 10: “Il 10 del Milan è importante, ma non ho paura e sono felice di essere qui”. Sulla mancanza dei giocatori importanti: “Credo che tutti lottiamo insieme e in campo lo spirito è quello giusto. La squadra fa sempre qualcosa in più. Con questo spirito faremo grandi cose”.