From the stands to the pitch. San Siro @acmilan pic.twitter.com/EzgvuBnrGQ — Brahim (@Brahim) September 21, 2020

Sognare una maglia, uno stadio, fin da ragazzino e realizzare il sogno. Inci è riuscito, che dopo il debutto in Europa League ha fatto anche il suo esordio in Serie A a San Siro con i rossoneri, ma non solo: è stato un momento emozionante anche per. "Dagli spalti al campo", il fantasista arrivato in prestito dal Real Madrid ha svelato su Twitter di aver già visitato lo stadio milanese da bambino, le foto a San Siro e con addosso i colori del Milan si sono rivelate solo un'anticipazione del futuro.